تشيلي لا تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، أن بلاده لا تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا يوم الأحد.

كراكاس — سبوتنيك. وكتب بينيرا في مدونة صغيرة على صفحته على "تويتر": "الانتخابات في فنزويلا لا تفي بالمعايير الدنيا للديمقراطية الحقيقية، فهي ليست انتخابات نزيهة وشرعية، وهي لا تمثل الإرادة الحرة والسيادية للشعب الفنزويلي. مثل معظم البلدان الديمقراطية، تشيلي لا تعترف بهذه الانتخابات".

Las elecciones en Venezuela no cumplen con estándares mínimos de una verdadera https://t.co/tHg3uEiA92 son elecciones limpias y legítimas y no representan la voluntad libre y soberana del pueblo venezolano.CHILE,como la mayoría de paises democráticos,no reconoce estas elecciones — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) May 20, 2018

هذا وشارك بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا 4 مرشحين: الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، والمعارض هنري فالكون، والمهندس رينالدو كيهادا والقس السابق خافيير بيرتوتشي.