مادورو يفوز بانتخابات الرئاسة في فنزويلا

قالت لجنة الانتخابات في فنزويلا، إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت، أمس الأحد، رغم أن منافسيه أعلنا أن الانتخابات غير شرعية بسبب مخالفات واسعة.

© AFP 2018 / FEDERICO PARRA تشيلي لا تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

وأضافت اللجنة، أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 46.1 في المئة وهو ما يقل كثيرا عن إقبال بلغت نسبته 80 في المئة في آخر انتخابات رئاسية ويرجع ذلك إلى مقاطعة المعارضة، بحسب "رويترز".

وأوضحت، أن حصل مادورو على 5.8 مليون صوت، مقابل 1.8 مليون صوت لخصمه الرئيسي هنري فالكون.

وبذلك يفوز مادورو بانتخابات الرئاسة في فنزويلا بنسبة 68 في المائة من الأصوات.