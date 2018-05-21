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20:16 21 مايو/ أيار 2018
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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، 14 مايو/ أيار 2018

    نتنياهو: لوضع حد "للعدوان" الإيراني يجب معارضة طهران ودعم الموقف الأمريكي

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    العالم
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    في أول تعليق إسرائيلي رسمي على كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: من يريد وضع حد "للعدوان" الإيراني وأن يدفع السلام قدما...عليه أن يعارض إيران ويدعم الموقف الأمريكي.

    موسكو — سبوتنيك. علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن إيران، بأن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة هي السياسة الصحيحة.

    ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة هي السياسة الصحيحة. إيران موجودة في أوج توسعها وعدوانها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إنها تسعى لامتلاك الأسلحة النووية بطرق مختلفة قد كشفنا النقاب عنها.

    وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
    © REUTERS / Mike Segar
    ظريف: الدعم السياسي الأوروبي للاتقاق النووي ليس كافيا

    وأضاف نتنياهو: "سياسة الرئيس ترامب صحيحة: صفر تخصيب…لا حاجة لذلك. كما يجب على إيران أن تخرج من سوريا."

    وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن: "من يريد أن يضع حدا للعدوان الإيراني وأن يضمن الأمن ويدفع السلام قدما — عليه أن يعارض إيران ويدعم الموقف الأمريكي. هذا ما تفعله إسرائيل".

    وأعلن بومبيو، اليوم الاثنين، في كلمة متلفزة، عن سياسة الولايات المتحدة لمواجهة إيران، إلى جانب الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الاتفاق النووي مع طهران.

    وقال الوزير الأمريكي، إن "الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تتكون من 7 محاور للتعامل مع إيران"، مؤكدا أن "الضغط الاقتصادي هو الجانب الأبرز من الاستراتيجية الجديدة تجاه إيران، ومشددا على أن إيران ستتعرض للعقوبات الأكثر قسوة في التاريخ إذا واصلت سياساتها".

    وأضاف: "العقوبات على إيران تنتهي فورا بمجرد تنفيذ ما هو مطلوب منها"، مشددا على أن هناك 12 مطلبا أمريكيا من إيران أبرزها وقف دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا.

    انظر أيضا:

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    قاسمي: ما يشاع أن "سائرون" تحاول إخراج إيران من العراق أمر غير صحيح
    صحيفة: أوروبا والصين وروسيا تناقش اتفاقا جديدا مع إيران
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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل, شروط جديدة, مطالب, الاتفاق النووي, توتر, الحكومة الإسرائيلية, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
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