بومبيو: الولايات المتحدة مستعدة لتحسين حياة الكوريين الشماليين

واشنطن — سبوتنيك. وقال بومبيو للصحفيين: "إذا فعلنا ذلك بشكل صحيح وتمكنا من نزع السلاح النووي، فستكون الولايات المتحدة قادرة على توفير الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحسن حياة الناس في كوريا الشمالية".
وكانت كوريا الشمالية، هددت يوم 16 أيار/ مايو، بإلغاء الاجتماع بين ترامب وكيم جونغ أون، وذلك، بسبب المناورات العسكرية المشتركة لواشنطن وسيؤول.
ورفضت كوريا الشمالية إجراء محادثات على المستوى الوزاري، مع كوريا الجنوبية بسبب هذه المناورات.
وأعلنت كوريا الشمالية في 21 نيسان/أبريل الماضي، توقفها عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لافتة إلى أنها لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لأنها قد أكملت تسليحها.
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