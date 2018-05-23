بومبيو: الولايات المتحدة مستعدة لتحسين حياة الكوريين الشماليين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة مستعدة "لتحسين حياة" الكوريين الشماليين في حالة نزع سلاحها النووي.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بومبيو للصحفيين: "إذا فعلنا ذلك بشكل صحيح وتمكنا من نزع السلاح النووي، فستكون الولايات المتحدة قادرة على توفير الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحسن حياة الناس في كوريا الشمالية".

© REUTERS / REUTERS/Leah Millis بومبيو: لا زلنا نحضر لقمة مع كوريا الشمالية في 12 يونيو المقبل

هذا ويتزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، على ضوء لقاء القمة، المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي والذي من المزمع عقدة في سنغافورة، يوم 12 حزيران/يونيو المقبل، للتفاوض حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ووقف كوريا الشمالية لإجراء تجارب على الصواريخ البالستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على البلاد.

وكانت كوريا الشمالية، هددت يوم 16 أيار/ مايو، بإلغاء الاجتماع بين ترامب وكيم جونغ أون، وذلك، بسبب المناورات العسكرية المشتركة لواشنطن وسيؤول.

ورفضت كوريا الشمالية إجراء محادثات على المستوى الوزاري، مع كوريا الجنوبية بسبب هذه المناورات.

وأعلنت كوريا الشمالية في 21 نيسان/أبريل الماضي، توقفها عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لافتة إلى أنها لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لأنها قد أكملت تسليحها.