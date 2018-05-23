الكشف عن دولة أوروبية ستستغل كأس العالم لشن هجوم عسكري

ادعى الجنود الأسرى من القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن كييف يمكن أن تشن هجوما على دونباس خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 التي ستقام في روسيا.

دونتسيك — سبوتنيك. قال الأسير زيميلينسكي في مؤتمر صحفي نظمته قيادة جمهورية دونيتسك الشعبية (غير المعترف بها دوليا): "قيل لنا أن الهجوم سيبدأ إما عشية الانتخابات الرئاسية في روسيا، عند ذوبان الثلوج وجفاف الأرض، أو خلال كأس العالم. وقد نوقش كل هذا، حتى أنهم قالوا إن هناك أمرًا بهذا وأنها مسألة وقت. لقد تم إحضار المزيد من الذخيرة والوقود. كما أخبرنا القائد أنه قبيل الهجوم المباشر، سيتم تسليم عربات جافلين إلى كل وحدة من الخطوط الأمامية".

© AFP 2018 / VALERY HACHE فضيحة تهز أوكرانيا قبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا

وأشار السجين الثاني أيضا إلى وقائع إعداد قيادة القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بأعمال هجومية. وأكد كل من المحتجزين وجود أنظمة مدفعية في مواقع التماس الأمامية.

هذا وكانت القيادة التنفيذية لقوات الدفاع الوطني لجمهورية دونيتسك قد نظمت، اليوم الأربعاء، إحاطة مع جنود من القوات المسلحة الأوكرانية المأسورين فاسيلي زيميلينسكي وفيتالي تشميل حيث تحدثوا عن الظروف التي تم فيها القبض عليهم وأجابوا عن أسئلة الصحفيين. وأكد الأسرى انه لم يتم التأثير والضغط عليهم من قبل ممثلي جمهورية دونيتسك الشعبية.

هذا وأعلن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، في 30 نيسان/أبريل، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وتم تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

وكتب بوروشينكو على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "اليوم، 30 نيسان/أبريل، تغيرت صيغة عملية مكافحة الإرهاب إلى صيغة القوات الموحدة، وستعتمد قيادة وسائل القوات المسلحة لأوكرانيا على قائد القوات الموحدة"، وبالتالي انتهى نظام عملية مكافحة الإرهاب، الذي بدأ العمل به في نيسان/أبريل عام 2014.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من عام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك و لوغانسك الشعبيتين، (اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد)، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.

هذا وستقام نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، للمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018.

ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية هي: سان بطرسبورغ، وكالينينغراد، وفولغوغراد، وقازان، وسمارا، وسارانسك، وسوتشي، ويكاترينبرغ، ونيجني نوفغورود، وروستوف نا دونو، بالإضافة للعاصمة موسكو.