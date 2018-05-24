أمريكا تبدأ بنقل المعدات العسكرية إلى أوروبا الشرقية

بدأت القوات الأمريكية بنقل الجنود من بلجيكا إلى أوروبا الشرقية في إطار عملية "Atlantic Resolve".

وتعتبر عملية النقل بمثابة تمرينات واسعة النطاق، وتهدف إلى احتبار قدرات الجيش في التحرك على الأراضي الأوروبية في حال وقوع صراع عسكري في القارة كما ذكر موقع "Defence News".

© Sputnik . Ilja Pitalev دبابة روسيا... الأقوى في العالم تقهر الجيش الأمريكي

وسيتم نقل حوالي الـ3300 فرد و650 قطعة عسكرية ، بما في ذلك 87 دبابة "M-1 Abrams"، و 18 دبابة "САУ M-109 Paladin".

وسيتم إرسال كافة المعدات إلى دول البلطيق وبولندا وبلغاريا ورومانيا وهنغاريا.

وذكر الموقع أنه سيتم نقل قسم من القوات عن طريق السكك الحديدة والطريق السريع، وكذلك عن طريق النقل المائي وهي الوسيلة التي لم تستخدم سابقا لمثل هذه الأعمال.

وستشارك هذه القوات في المناورات العسكرية التي ستجري في من 3 حتى 15 يونيو/حزيران القادم في بولدا ودول البلطيق، بمشاركة 18000 جندي من دول الناتو.