أردوغان: سنواصل عملياتنا في شمال سوريا حتى تطهيرها من الإرهاب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستواصل عملياتها في شمال سوريا.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان في كلمة له اليوم الخميس "سنواصل نشاطنا في سوريا حتى تطهيرها من الإرهاب".

يتبع…