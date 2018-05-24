الصين وألمانيا تتفقان على تعزيز التنسيق والاتصالات في معالجة القضايا الدولية الملحة

اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، في اجتماع عقد في بكين، على تعزيز التعاون والاتصال في معالجة القضايا الدولية الملحة.

بكين — سبوتنيك. وقال الرئيس الصيني، بحسب بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الصينية: "من الضروري التصدي بصورة مشتركة لمختلف التحديات والتهديدات العالمية، ونحن على استعداد لمواصلة العمل مع ألمانيا لتعزيز الرقابة العالمية والتعددية داخل النظام متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون والاتصالات لتعزيز الحلول المشتركة للمشاكل الحادة والمعقدة".

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كما أشار شي جين بينغ إلى أن "الصين تقدر تقديرا عاليا الدعم الذي تقدمه ألمانيا لمبادرة "حزام واحد — طريق واحدة " وترحب بالمشاركة الأكثر نشاطا للشركات الألمانية في المشاريع ذات الصلة".

وصرحت ميركل، بدورها أنه "في ظل الظروف الحالية للتغيرات الكبيرة على الساحة الدولية، يجب على الصين وألمانيا تعزيز التنسيق والاتصال في الشؤون الدولية، وكذلك التعاون الوثيق والنشط في مختلف المحافل المتعددة، ولا سيما مجموعة العشرين".

وتبحث ميركل خلال زيارة لبكين تستمر يومين، مع القيادة الصينية، قضايا تحسين ظروف عمل الشركات الألمانية في الصين، والحفاظ على الصفقة النووية مع إيران، والبرنامج النووي لكوريا الشمالية، وحقوق الإنسان.