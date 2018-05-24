ليونيد سلوتسكي: واشنطن مسؤولة بشكل أكبر عن فشل عقد قمة "ترامب-كيم"

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما (مجلس النواب الروسي)، ليونيد سلوتسكي، أن المسؤولية عن فشل قمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة تقع بشكل أكبر على واشنطن، مشيرا إلى أنها خطوة مدمرة من جانب أمريكا.

موسكو — سبوتنيك. وقال سلوتسكي للصحفيين: "المسؤولية عن فشل القمة المرتقبة تقع بشكل أكبر على واشنطن. إنها خطوة مدمرة تماما، وخاصة على خلفية إجراءات بيونغ يانغ بإغلاق حقل "بونغيري" للتجارب النووية".

وأضاف سلوتسكي "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو للقلق العميق".

© REUTERS / Yuri Gripas ترامب: اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية لن يتم

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى، اليوم الخميس 24 مايو/ أيار، اجتماعه المقرر سلفا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وبعث الرئيس الأمريكي إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خطابا يقول فيه أنه من غير المناسب عقد القمة في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب أن اللقاء "كان بناء على طلب كوريا الشمالية"، لكن بسبب التصريحات الأخيرة الغاضبة لزعيم كوريا الشمالية، لا يمكن عقده".

وكانت كوريا الشمالية قد وصفت نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بـ"الدمية السياسية"، وأكدت استعدادها لمواجهة نووية.

وطلب ترامب من رئيس كوريا الشمالية ألا يتردد إذا أراد عقد لقاء بينهما في الكتابة أو الاتصال به.