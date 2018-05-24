البيت الأبيض: كوريا الشمالية لم تستجيب لمحاولات أمريكا العديدة الاتصال بها

أعلن ممثل للبيت الأبيض رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن ممثلي كوريا الشمالية لم يستجيبوا لمحاولات الولايات المتحدة العديدة الاتصال بهم.

© REUTERS / Kevin Lamarque الكشف عن سبب إلغاء اللقاء بين ترامب وكيم

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين: "تم توقيف جزءا من العمل لتحضير [قمة الولايات المتحدة — كوريا الشمالية]، لأننا في لحظة ما حرفياً لم نتمكن من أن نجعلهم يرفعون السماعة. الصمت على الهواء عرقل إمكانيات إتمام جزء من العمل قبل اللقاء".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إلغاء قمته المقررة مع رئيس كوريا الشمالية في سنغافورة الشهر المقبل، مشيرا إلى جهوزية الجيش الأمريكي للرد على أية استفزازات كورية.

وقال ترامب في كلمة متلفزة من واشنطن "قررت إلغاء قمة سنغافورة في الثاني عشر من يونيو، وأعتقد أن هذا انتكاسة للعالم ولكوريا الشمالية".