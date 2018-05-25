ترامب: موعد القمة المشتركة مع كوريا الشمالية مازال قائما والباب ما زال مفتوحا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه من الممكن عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في 12 يونيو/ حزيران كما كان مقررا لها.

وقال ترامب للصحفيين: "سنرى ما سيحدث، نتحدث معهم الآن، قد تعقد القمة في الثاني عشر، نحن نريد القيام بذلك" كما نقلت وكالة "رويترز".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يرحب ببيان تلقاه من كوريا الشمالية ويصفه بالودي والمثمر

وقال ترامب ، في تغريده على "تويتر" اليوم الجمعة، "أخبار جيدة للغاية لتلقي البيان الدافئ والمثمر من كوريا الشمالية، سنرى قريبا إلى أين سيقودنا، ونأمل أن يستمر الرخاء والسلام طويلا ودائما، فقط الوقت والموهبة سيؤكدان ذلك".

​وصرح نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، كيم كي جوان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن بلاده لا تزال مهتمة بالتفاوض مع الولايات المتحدة، على الرغم من إلغاء القمة الثنائية من قبل واشنطن.

وكان ترامب قد ألغى أمس القمة المرتقبة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية.