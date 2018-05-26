أمريكا... خطف "إس 400" من تركيا

وتضغط الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا لجهة التخلي عن نيتها استيراد نظام متطور للدفاع الجوي من روسيا.

© Sputnik . Sergey Malgavko تنازل غير مسبوق لصالح تركيا

وفُهم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين أن واشنطن تسعى جاهدة إلى منع وصول بطاريات الدفاع الجوي "إس-400" إلى تركيا ولا بد أن تخطفها من تركيا في حال وصولها.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي "أننا نواصل عملنا لمنع حصول تركيا على إس 400".

وعبر بومبيو عن أمله في عدم اقتناء تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي، مشددا على أنه لا يجوز للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي أن تستورد الأسلحة من روسيا.

ويرى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنه من الضروري أن تبقى تركيا ضمن أعضاء حلف شمال الأطلسي، مشددا على ضرورة أن تغير تركيا سلوكها لينسجم مع منهج الحلف.

وكان ويس ميتشيل مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ألمح إلى احتمال أن تحجم الولايات المتحدة الأمريكية عن توريد مقاتلات "إف-35" لتركيا في حال اشترت أنقرة منظومات الصواريخ المضادة للطائرات من روسيا.