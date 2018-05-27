ترامب يقول إنه يتوقع أن يجتمع مع كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إنه مازال يتطلع إلى اجتماع القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 يونيو حزيران.

واشنطن — سبوتنيك.وأضاف ترامب للصحفيين: "الكثير من الناس يعملون على هذا الأمر ، نعمل بشكل طيب للغاية[ فيما يتعلق بالقمة مع كوريا الشمالية]، الأمور تسير بشكل جيد ،ونتطلع إلى الثاني عشر من يونيو في سنغافورة. هذا لم يتغير".

ذكر أن ممثلا للبيت الأبيض رفيع المستوى، أعلن يوم الخميس الماضي، أن ممثلي كوريا الشمالية لم يستجيبوا لمحاولات الولايات المتحدة العديدة الاتصال بهم.

وقال المتحدث للصحفيين:

تم توقيف جزءا من العمل لتحضير [قمة الولايات المتحدة — كوريا الشمالية]، لأننا في لحظة ما حرفياً لم نتمكن من أن نجعلهم يرفعون السماعة. الصمت على الهواء عرقل إمكانيات إتمام جزء من العمل قبل اللقاء.



