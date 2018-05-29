البحرية الإسرائيلية تسيطر على سفينة "الحرية" التي انطلقت لكسر الحصار

سيطرت البحرية الإسرائيلية على سفينة "الحرية" التي انطلقت من ميناء غزة، صباح اليوم الثلاثاء، واقتادتها إلى ميناء أسدود.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد منظمي رحلة سفينة "الحرية" لكسر الحصار عن غزة صالح عبد العاطي إن "قوات البحرية الإسرائيلية حاصرت السفينة واستولت عليها".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM زوارق حربية إسرائيلية تعترض طريق سفينة الحرية قبالة شواطئ غزة

وأضاف عبد العاطي أن الاتصالات مع سفينة الحرية انقطعت منذ نحو ساعة.

ويعتزم منظمو رحلة السفينة لكسر الحصار عن غزة عقد مؤتمر صحفي في الخامسة بتوقيت غزة (الثانية بتوقيت غرينتش) لتوضيح ما جرى.

وكان المتحدث باسم لجنة كسر الحصار أدهم أبو سلمية قال في اتصال هاتفي لـ"سـبوتنيك" اليوم الثلاثاء "اعترضت أربعة زوارق حربية طريق سفينة الحرية، الذي قطع نحو تسعة أميال".

وأضاف أبو سليمة "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح المشاركين على متن سفينة الحرية التي انطلقت لكسر الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات".

وانطلقت أول رحلة بحرية فلسطينية قبل ظهر اليوم الثلاثاء من ميناء الصيادين في مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص سعيا إلى "كسر الحصار" الاسرائيلي المحكم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد عضو باللجنة المنظمة لحملة كسر الحصار لوكالة "سبوتنيك" بانقطاع البث المباشر الذي ينقله المشاركون بسفينة الحرية لكسر الحصار عن غزة بعد اقتراب زوارق حربية إسرائيلية.

وفي سياق تطورات الأحداث في غزة، قصفت إسرائيل اليوم الثلاثاء، موقعا للإدارة المدنية شمال قطاع غزة، بطائرة من دون طيار فيما أشارت وزارة التربية والتعليم في غزة إلى تعرض مدرسة حكومية للقصف.