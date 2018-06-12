ترامب: حققنا 4 مكاسب قبل الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الثلاثاء 12 يونيو / حزيران: "هؤلاء الذين يقولون أن لقاء كيم جونغ أون يمثل خسارة كبرى للولايات المتحدة الأمريكية، هم الكارهون والخاسرون، الذين يعتبرونني على خطئ منذ البداية".
وتابع: "هؤلاء الذين ينتقدونني منذ البداية، ليس لديهم شيء آخر يمكن قوله، لكنني سنصبح في وضع جيد".
وذكر ترامب، في تدوينة سابقة، أن الاجتماعات بين أعضاء وفدي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، تسير بطريقة جيدة وسريعة، مضيفا: "سنعرف قريبا ما سيحدث، وهل سيتم إبرام اتفاق حقيقي مع بيونغ يانغ أم لا".
ويلتقي ترامب وكيم جونغ أون، خلال القمة المقررة بينهما في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، لبحث قضية برنامج كوريا الشمالية النووي وبرامجها الصاروخية.
وتعد القمة هي الأولى بين الجانبين منذ الحرب الكورية، التي اندلعت في بين عامي 1950 و1953.
The fact that I am having a meeting is a major loss for the U.S., say the haters & losers. We have our hostages, testing, research and all missle launches have stoped, and these pundits, who have called me wrong from the beginning, have nothing else they can say! We will be fine!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)