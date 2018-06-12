ترامب: حققنا 4 مكاسب قبل الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده حققت 4 مكاسب قبل الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مشيرا إلى أن من يروجون لفكرة أن الاجتماع يمثل خسارة كبرى، أشخاص حاقدون.

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الثلاثاء 12 يونيو / حزيران: "هؤلاء الذين يقولون أن لقاء كيم جونغ أون يمثل خسارة كبرى للولايات المتحدة الأمريكية، هم الكارهون والخاسرون، الذين يعتبرونني على خطئ منذ البداية".

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon ترامب: سنعرف قريبا ما يحدث مع كوريا الشمالية

وأضاف: "لقد حققنا 4 مكاسب حتى الآن تمثلت في استعادة الرهائن الأمريكيين، الذين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية، وإيقاف التجارب النووية، وإيقاف الأبحاث الخاصة بالأسلحة المختلفة، إضافة إلى توقف إطلاق الصواريخ".

وتابع: "هؤلاء الذين ينتقدونني منذ البداية، ليس لديهم شيء آخر يمكن قوله، لكنني سنصبح في وضع جيد".

وذكر ترامب، في تدوينة سابقة، أن الاجتماعات بين أعضاء وفدي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، تسير بطريقة جيدة وسريعة، مضيفا: "سنعرف قريبا ما سيحدث، وهل سيتم إبرام اتفاق حقيقي مع بيونغ يانغ أم لا".

ويلتقي ترامب وكيم جونغ أون، خلال القمة المقررة بينهما في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، لبحث قضية برنامج كوريا الشمالية النووي وبرامجها الصاروخية.

وتعد القمة هي الأولى بين الجانبين منذ الحرب الكورية، التي اندلعت في بين عامي 1950 و1953.