أردوغان: تركيا مستعدة لاستخدام "إس-400" إذا لزم الأمر

أنقرة — سبوتنيك. وقال أردوغان، عبر القناة التلفزيونية" تي جي آر تي": "نحن اشتريناها [إس-400] لا ليتم تخزينها في المستودعات. إذا لزم الأمر، سيتم استخدامها بشكل مناسب. فماذا نفعل مع هذه المنظومة الدفاعية، كيف لا نستخدمها؟ الاعتماد مجددا على رحمة الولايات المتحدة؟".إس-400"، ووفقاً لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.
هذا وقد انتقد ممثلو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أنقرة مراراً وتكراراً من أجل هذه الصفقة. وفي وقت سابق، صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويس ميتشل، أن شراء منظومة "إس-400" من روسيا، قد يؤثر سلبًا على إمدادات الطائرات "إف-35" الأمريكية إلى تركيا. ووعد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، بأن تقوم أنقرة بالرد على واشنطن إذا تم حظر شحنات الطائرات المقاتلة.
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