أردوغان: تركيا مستعدة لاستخدام "إس-400" إذا لزم الأمر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تصميم أنقرة على استخدام منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400"، التي تم شراؤها من روسيا، إذا لزم الأمر.

أنقرة — سبوتنيك. وقال أردوغان، عبر القناة التلفزيونية" تي جي آر تي": "نحن اشتريناها [إس-400] لا ليتم تخزينها في المستودعات. إذا لزم الأمر، سيتم استخدامها بشكل مناسب. فماذا نفعل مع هذه المنظومة الدفاعية، كيف لا نستخدمها؟ الاعتماد مجددا على رحمة الولايات المتحدة؟".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وتركيا قد وقعتا في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي " إس-400 "، ووفقاً لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.

هذا وقد انتقد ممثلو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أنقرة مراراً وتكراراً من أجل هذه الصفقة. وفي وقت سابق، صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويس ميتشل، أن شراء منظومة "إس-400" من روسيا، قد يؤثر سلبًا على إمدادات الطائرات "إف-35" الأمريكية إلى تركيا. ووعد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، بأن تقوم أنقرة بالرد على واشنطن إذا تم حظر شحنات الطائرات المقاتلة.