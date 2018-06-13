مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يدعو الأطراف إلى ضبط النفس والتفاوض

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، الأطراف المتحاربة إلى تجنب معركة في مدينة الحديدة الساحلية وحث على العودة لطاولة المفاوضات.

وقال غريفيث على موقع تويتر: "أشعر بقلق بالغ من التصعيد العسكري في الحديدة وتأثيره الإنساني والسياسي". وتابع: "نحن على اتصال بالأطراف لتجنب المزيد من التصعيد. ندعوهم إلى ضبط النفس وبذل جهود سياسية لتجنيب الحديدة مواجهة عسكرية".

وأطلق الجيش اليمني بإسناد من قوات "التحالف" بقيادة السعودية عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الحديدة غرب اليمن من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني "بأن الجيش أطلق، فجر اليوم الأربعاء، 13 يونيو/ حزيران، بإسناد ودعم من قوات التحالف، عملية النصر الذهبي ‏لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة".

I am extremely concerned about military escalation in #Hodeida & their humanitarian & political impact. We're in contact with parties to avoid further escalation. We call on them to exercise restraint & engage with political efforts to spare Hodeida a military confrontation — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) June 13, 2018

​التصعيد العسكري في #الحديدة مقلق للغاية وكذلك تأثيره على الصعيدين الإنساني والسياسي. نحن على اتصال بالأطراف لتجنب المزيد من التصعيد. ندعوهم إلى ممارسة ضبط النفس والإنضمام الى الجهود السياسية لتجنيب الحديدة مواجهة عسكرية

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