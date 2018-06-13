طهران: اجتماع إيراني أوروبي لبحث الملف اليمني في بروكسل

موسكو — سبوتنيك وقال المصدر، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال الأيام القادمة سيجتمع وفد من إيران برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري مع وفد أوروبي في بروكسل لبحث الأزمة اليمنية".

وكان الجيش اليمني قد أطلق، اليوم، بإسناد من قوات التحالف عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الحديدة غربي اليمن من مسلحي جماعة "أنصار الله".

وقال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني إن "الجيش أطلق، فجر اليوم الأربعاء، بإسناد ودعم من قوات التحالف العربي، عملية النصر الذهبي ‏لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة".

ويعد ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لدخول المساعدات إلى اليمن، حيث يسيطر على 70% من واردات الدولة.