إسرائيل تنهي مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة وجيوش أوروبية

© Sputnik . Vitaliy Ankov روسيا تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع الصين واليابان

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح المظلات الإسرائيلي أنهى تدريبات مشتركة مع نظيره الأمريكي في قيادته الأوروبية في ألمانيا وبولندا، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها الجيش الإسرائيلي في مناورات دولية مع القيادة الأوروبية.

أكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المناورات المشتركة لسلاح المظليين الإسرائيلي شارك فيه كل من إيطاليا وبريطانيا وأسبانيا ودول أوروبية أخرى على الأراضي البولندية، إضافة للقيادة الأوروبية للجيس الأمريكي.

أضافت القناة أن المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام تأتي احتفالا بالذكرى السبعين على إقامة دولة إسرائيل، وهي تدريبات تقوي بدورها من العلاقات الثنائية بين الطرفين.