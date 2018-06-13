هايلي: مهاجمة حماس لإسرائيل "رياضة مفضلة"

هاجمت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، حركة "حماس" واعتبرتها مسؤولة عن "الإرهاب" في قطاع غزة.

© REUTERS / Brendan McDermid نيكي هايلي تتهم "حماس" باستخدام الأطفال كدروع بشرية في غزة

قالت صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن نيكي هايلي ردت على قرار يناقش في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في هذا التوقيت، لإدانة إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة، حيث اعتبرت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة "حماس" المسؤولة عن الإرهاب في غزة، وأن مهاجمة إسرائيل بالنسبة لـ"حماس" بمثابة "رياضة مفضلة".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش قرارا قدمته تركيا والجزائر يدين إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة، ومن المتوقع أن يحصل على نسبة تأييد كبيرة، وفقا للصحيفة، وهو ما دعا هايلي إلى القول إن "حماس" رياضتها المفضلة إدانة ومهاجمة إسرائيل.