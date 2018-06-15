في حدث نادر... بالون هيليوم يحمل عبوة ناسفة على مستوطنات غزة

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء، أمس، الخميس، 14 يونيو/حزيران، بأن المستوطنات المحاذية لقطاع غزة شهدت للمرة الأولى ظهور بالون هيليوم يحمل عبوة ناسفة، حيث تمكنت الشرطة الإسرائيلية من التعامل معه، دون وقوع أية أضرار أو خسائر في الأرواح.

© REUTERS / Mohammed Salem السابعة الإسرائيلية: بالونات هيليوم حارقة للمرة الأولى في تاريخ المواجهات في غزة

ذكرت القناة على موقعه الإلكتروني أن ظهور بالون يحمل عبوة نافسة هو حدث جديد وخطير على أمن مستوطنات "غلاف غزة"، في وقت سابق نوهت القناة إلى أن الفلسطينيين في قطاع ينوون إطلاق أكثر من 5000 طائرة ورقية حارقة ، اليوم، الجمعة، احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وأشارت القناة إلى أن ظاهرة الطائرات الورقية بدأت قبل 76 يوما كاملة، وقامت بإطلاق 412 حريقا، ودمرت 25 ألف دونما، بما يعادل مليون و700 ألف شيكل خسارة فعلية.