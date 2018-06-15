إصابة 4 إثر إطلاق نار بالقرب من عيادة أطفال في الولايات المتحدة

أصيب أربعة أشخاص، بينهم طفلين، بجروح نتيجة إطلاق النار، الجمعة 15 يونيو/حزيران، بالقرب من عيادة سنية للأطفال في ولاية كولورادو الأمربكية، وفقا لصحيفة "دنفر بوست" المحلية.

موسكو — سبوتنيك. وذكرت الصحيفة، أن رجلا مجهولا قام بإطلاق النار على موقف السيارات التابع لمؤسسة طبية في مدينة وستمنستر، ثم اختفى راكبا سيارة، ولم يتم الإبلاغ عن حالة الجرحى، والشرطة تبحث عن الفاعل.

© AP Photo / Lee Jin-man, File محادثات عسكرية بين الكوريتين بعد إعلان أمريكا عن خطة لوقف المناورات

كما ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية، بعد عدة ساعات من الحادث، تمكنت الشرطة من تعقب سيارة المهاجم المفترض واعتقال المشتبه به.

وكانت الشرطة الأمريكية قد طاردت جنديا قام بسرقة مدرعة من قاعدة عسكرية تابعة للحرس الوطني، في مقاطعة نوتواي بولاية فيرجينيا، الأسبوع الماضي.

وكشف مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مطاردة بين رجال الشرطة وحاملة جنود مدرعة، في شوارع مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكيةK قاد الجندي المدرعة بسرعة كبيرة، وظلت الشرطة تطارده لمسافة 60 ميلا، بحسب ما نشرته شبكة "فوكس نيوز".