إصابة 4 إثر إطلاق نار بالقرب من عيادة أطفال في الولايات المتحدة

موسكو — سبوتنيك. وذكرت الصحيفة، أن رجلا مجهولا قام بإطلاق النار على موقف السيارات التابع لمؤسسة طبية في مدينة وستمنستر، ثم اختفى راكبا سيارة، ولم يتم الإبلاغ عن حالة الجرحى، والشرطة تبحث عن الفاعل.
وكانت الشرطة الأمريكية قد طاردت جنديا قام بسرقة مدرعة من قاعدة عسكرية تابعة للحرس الوطني، في مقاطعة نوتواي بولاية فيرجينيا، الأسبوع الماضي.
وكشف مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مطاردة بين رجال الشرطة وحاملة جنود مدرعة، في شوارع مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكيةK قاد الجندي المدرعة بسرعة كبيرة، وظلت الشرطة تطارده لمسافة 60 ميلا، بحسب ما نشرته شبكة "فوكس نيوز".
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