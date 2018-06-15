الصين ترد على إجراءات ترامب الحمائية... رسوم على بضائع بـ 50 مليار دولار

قالت وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" نقلا عن لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة إن الصين ستفرض رسوما إضافية قدرها 25% على 659 من المنتجات الأمريكية قيمتها 50 مليار دولار.

وأضافت شينخوا أن الرسوم الجمركية على بضائع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار تشمل المنتجات الزراعية والسيارات، سيبدأ سريانها في السادس من يوليو/تموز.

ووفقا للوكالة الصينية فإن موعد سريان الرسوم على البضائع الأمريكية الأخرى سيعلن في وقت لاحق.

يشار إلى أن مجلس الدولة في الصين هو مجلس الوزراء، أو الحكومة.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، ليو كانغ، اليوم الجمعة 15 يونيو/حزيران، أن بلاده سترد فورا على أي إجراءات حمائية أمريكية قد تفرض رسوما جديدة على البضائع الصينية.

وقال ليو كانغ في مؤتمر صحفي: "إذا اتخذت الولايات المتحدة أي إجراءات حماية تضر بمصالح الصين، فسوف نقوم بالرد فورا، وسنتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحنا المشروعة بشكل صارم".

وذكرت "رويترز" إن ترامب اتخذ قرارا بشأن فرض رسوم على البضائع الصينية، نظرا إلى أن تأثير بكين على بيونغ يانغ لم يعد له نفس الأهمية بالنسبة لواشنطن.