اليابان وكوريا الشمالية قد تبحثان عقد قمة لقادة البلدين

أفادت صحيفة " يوميوري" اليابانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن وزير الخارجية الياباني تارو كونو، يحتمل أن يعقد اجتماع مع نظيره الكوري الشمالي، ري يونغ هو، خلال مؤتمر وزراء خارجية "آسيان" المقرر عقده في سنغافورة في الفترة من 30 يوليو/تموز حتى 4 أغسطس/آب.

طوكيو — سبوتنيك. وأشارت مصادر الصحيفة إلى أنه في حال تم اللقاء بين وزيرا البلدين (اليابان و كوريا الشمالية)، سيتم خلالها إثارة مسألة إمكانية عقد لقاء قمة بين زعيما البلدين.

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وكتبت الصحيفة:

هناك ثوابت، وفقا لها، إذا نفذت المحادثات بين وزيري خارجية اليابان وكوريا الشمالية، سيحاول السيد كونو، الاستيضاح من السيد ري، نوايا الجانب الكوري الشمالي فيما يتعلق بالقمة بين قادة اليابان وكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إمكانية عقد اجتماع قمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سيعقد بمدينة فلاديفوستوك الروسية في أيلول / سبتمبر. غير أن وزير الخارجية الياباني تارو كونو أعلن في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم، إن بلاده لا تنظر حاليا بإمكانية إجراء حوار مباشر رفيع المستوى مع كوريا الشمالية.