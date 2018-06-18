أول تعليق من البنتاغون بشأن الهجوم على موقع للجيش السوري

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أدريان رانكين غالاوي، اليوم الاثنين، البيانات التي أشارات إلى أن طيران أمريكي أو للتحالف الذي تقوده، وراء الهجوم الذي وقع على أحد المواقع العسكرية السورية في منطقة البوكمال في إقليم دير الزور شرق سوريا.

وقال المتحدث غالاوي، لوكالة "سبوتنيك": "هذه ليست ضربة للولايات المتحدة أو التحالف".

© AP Photo / French Army الطيران الأمريكي يقصف موقعا للجيش السوري في شرق البلاد

هذا وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء السورية " سانا " نقلا عن مصدر عسكري سوري قوله اليوم الاثنين، إن طيران التحالف الأمريكي قصف "أحد مواقعنا العسكرية" شرق سوريا مما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

ووفقا للوكالة السورية، يأتي القصف الجديد لـ"التحالف الدولي" بعد 3 أيام من تحرير وحدات الجيش المنطقة الممتدة بين طريق حقل الورد والمعيزلة والطماح وصولا إلى فيضة ابن موينع بمحور يبلغ طوله 40 كيلومترا وتمشيطها مساحة تقدر بـ 2000 كيلو متر مربع من مخلفات إرهابيي "داعش" في البادية الغربية للميادين.

وأضافت الوكالة، أن "التحالف الدولي" يعمد بين الفترة والأخرى إلى استهداف مواقع الجيش في محاولة يائسة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية المنهارة أمام تقدم الجيش وهزائمها المتلاحقة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إنه يعتبر الولايات المتحدة قوة محتلة في سوريا وإن موقف الدولة "يتمثل بدعم أي عمل مقاوم سواء ضد الإرهابيين أو ضد القوى المحتلة بغض النظر عن جنسيتها".