واشنطن: الأكراد وافقوا على الانسحاب من منبج السورية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر نويرت، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تعلق على توقيت انسحاب التشكيلات الكردية من منطقة منبج السورية.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت نويرت مطالبة الصحفيين التحدث بشكل مباشر بشأن هذا الموضوع مع قوات الدفاع الذاتي للأكراد السوريين: "أستطيع أن أقول، أن (التشكيلات الكردية) وافقت على الانسحاب من مدينة منبج السورية في إطار الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وتركيا، لكنني لا أستطيع أن أقول أين هم في الوقت الحالي".

© AFP 2018 / Bulent Kilic دمشق تعتبر توغل القوات التركية والأمريكية في منبج عدوان متواصل على سوريا

فضلا عن ذلك رفضت نويرت أيضا التعليق على المواعيد النهائية لانسحاب الفصائل الكردية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن المسلحين الأكراد سيبدئون بالانسحاب من مدينة منبج السورية، في الـ 4 من شهر تموز/يوليو المقبل.

ومن جهتها، أدانت الخارجية السورية توغل قوات تركية وأمريكية في محيط مدينة منبج، ووصفته بالعدوان على سيادة وسلامة ووحدة أراضيها.