تسجيل
16:16 01 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    إيران تحتجز السفينة الأمريكية

    طهران: سفينة أمريكية محملة بمواد كيميائية تدخل إلى دولة خليجية

    Twitter / Gulf Times
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أن سفينة أمريكية حاملة لمواد كيميائية رست في سواحل إحدى الدول في منطقة الخليج، محذرا من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة الأمريكية.

    طهران — سبوتنيك. وقال مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية للشؤون الثقافية والإعلام الدفاعي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس"، إن "هذه السفينة دخلت المنطقة أخيرا بمرافقة مدمرة أمريكية".

    مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    إيران: الخليج "فارسي" بالتاريخ والوثائق... واقتدارنا فيه يذل أمريكا
    وأضاف العميد شكارجي أن "دراسة ماضي السفينة الأمريكية "راي كاب" تشير إلى أنها تواجدت فيما سبق في مناطق مثل العراق وسوريا، حيث قام الأمريكيون باتخاذ بعض الإجراءات العسكرية بذريعة قيام بعض الجهات باستخدام السلاح الكيمياوي".

    وتابع شكارجي أن "السفينة الأمريكية تحمل مواد كيمياوية بهدف نقلها إلى مناطق في العراق وسوريا، لذا ينبغي توجيه التحذير للأمريكيين إزاء التداعيات المحتملة لهذا الإجراء".

    وأضاف أن "الأمريكيين، وبعد أن تكبدوا هزائم متتالية في جبهة المقاومة، قد لجأوا إلى أساليب خطيرة لمواصلة حضورهم في العراق وسوريا من أجل تبرير تواجدهم غير المشروع في المنطقة، في حين أن الأمريكيين وحلفاءهم الإقليميين، وعبر استخدامهم لمثل هذه الأساليب في إطار مزاعم لم تثبت أبدا، اتهموا الحكومة السورية بشن هجمات كيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية".

    وقال المتحدث باسم القوات المسلحة إن "الكشف عن هذا النبأ يشير إلى أن شن الهجمات الكيمياوية في مناطق بالعراق وسوريا قد جرى قبل هذا الوقت أيضا بتوجيه وتخطيط من الأمريكيين".

    وأضاف شكارجي، "إننا نمتلك معلومات دقيقة عن خصائص السفينة الأمريكية، ومنها عدد الملاحين العاملين على متنها، والمواد الكيمياوية التي تحملها، وسنقوم في المستقبل بنشر تفاصيل وأهداف تواجد هذه السفينة الأمريكية بالمنطقة".

    وواجهت الحكومة السورية اتهامات باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين خلال الصراع الدائر من 2011، وتنفي الحكومة السورية تلك الاتهامات، فيما تتهم روسيا الجماعات المسلحة بافتعال تلك الهجمات لإلقاء اللوم على القوات السورية.

    وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا ضد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول) وتدعم الفصائل الكردية السورية في حربها ضد الجماعات المسلحة، فيما تدعم موسكو دمشق عسكريا.

    انظر أيضا:

    صحيفة: 11 مطلبا قدمهم ترامب "سرا" لدول الخليج قبل قراره بشأن إيران... أخطرها عن قطر
    إيران: الخليج "فارسي" بالتاريخ والوثائق... واقتدارنا فيه يذل أمريكا
    إيران مستعدة للدفاع عن السعودية... ومبادرة للتقرب من دول الخليج
    طائرات حربية تحلق في سماء إيران وسلاح البحرية يتحرك في الخليج
    الجبير: نعمل مع شركائنا في الخليج والعالم لعزل إيران
    إيران: ثمة تغيير في سلوك البحرية الأمريكية في الخليج
    إيران تطالب أوروبا بممارسة نفوذها لفتح حوار في منطقة الخليج
    أول انعكاس إيجابي لأزمة الخليج على إيران وتركيا
    إيران تدعو دول الخليج لحل مشاكلها بالحوار
    إيران...الادعاءات الأمريكية عن المواجهة في الخليج اعتمدت على "تقارير كاذبة أو دوافع خفية"
    إيران والغرب ودول الخليج وملفات الشرق الأوسط الساخنة
    إيران لا تستبعد مواجهة مع أمريكا في الخليج
    الكلمات الدلالية:
    الخليج العربي, سفينة حربية, الجيش الإيراني, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة كرواتية خلال مباراة المنتخب الكرواتي
    أغرب أزياء المشجعين في مونديال روسيا 2018
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 29 يونيو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك