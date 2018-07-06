ألمانيا تدعو لوقف إطلاق النار في جنوب شرق سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، أن ألمانيا تدعو روسيا لبذل جهود حثيثة لاستعادة نظام وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في سوريا على الحدود مع الأردن.

برلين — سبوتنيك. وقال زايبرت للصحفيين: "نناشد، على وجه الخصوص، روسيا كحليف للنظام وباعتبارها المشاركة في الأعمال القتالية بدعوة إلى بذل الجهود لاستعادة على الفور نظام وقف إطلاق النار في منطقة التصعيد، تم التنسيق عليه مع الولايات المتحدة والأردن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الناس المنكوبين".

© Sputnik . Fedaa Shaheen لافروف: اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري يفترض وجود قوات سورية فقط

وأضاف: "الأولوية هي استعادة وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا وتوفير ممرات إنسانية".

ووفقا لزايبرت، رحبت برلين بجهود الأردن لتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا والعمل مع اللاجئين.

الجدير بالذكر أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، كانت قد أعلنت نهاية حزيران/يونيو الماضي، خلال زيارتها للأردن أن برلين ستوفر لعمان بمبلغ 100 مليون دولار إضافي لتقليل عواقب أزمة الهجرة.

جدير بالذكر، أن منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا أقيمت، العام الماضي، باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، وشهدت تلك المنطقة في الأيام الأخيرة تجددا للقتال تمكنت خلالها القوات الحكومية السورية وحلفاؤها من السيطرة على عدة بلدات في ريف درعا.