ليبرمان من هضبة الجولان: كل جندي سوري يوجد في المنطقة يعرض حياته للخطر

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، خلال زيارته إلى هبضة الجولان، اليوم الثلاثاء، 10 يوليو/تموز، تهديدات جديدة إلى الجيش السوري.

ووفقاً لموقع "RT"، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال زيارته إلى الجولان اليوم تهديدات جديدة إلى الجيش السوري، محذرا من أن "كل جندي سوري يتواجد في المنطقة يعرض حياته للخطر".

© AP Photo / Ariel Schalit إسرائيل تهدد "برد عنيف" على أي توغل سوري في المناطق المنزوعة السلاح بالجولان

جاءت تصريحات ليبرمان بعد يوم من تهديده، "برد عنيف" على أي محاولة انتشار للقوات السورية في المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح في هضبة الجولان.

وقال ليبرمان، أمس أمام نواب حزبه: "سنلتزم تماما من جانبنا باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وسنصر على الالتزام بحذافيرها وأي انتهاك سيقابل برد عنيف من قبل دولة إسرائيل"، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت أجرى، برفقة كبار ضباط الجيش، جولة ميدانية في الجولان السوري المحتل، من أجل تقييم الأوضاع في المنطقة في ضوء العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري في درعا واحتمال اقترابه من خط وقف إطلاق النار.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، الأحد الماضي، على مواصلة إسرائيل "سياسة الدفاع عن حدودها في منطقة هضبة الجولان، وعلى ضرورة تطبيق اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974 مع الجيش السوري".