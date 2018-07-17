ترامب: العلاقات مع روسيا تحسنت بعد القمة مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات مع روسيا شهدت تحسنا ملحوظا بعد القمة مع بوتين، وأن المباحثات مع نظيره الروسي خلال قمة هلسنكي أمس الاثنين، شملت الحديث عن تخفيف الرؤوس النووية، والأوضاع في سوريا وإيران وإسرائيل، إضافة إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب اليوم الثلاثاء في تصريحات صحافية إن "العلاقات مع روسيا أفضل بشكل واضح بعد القمة مع بوتين"، مضيفا أن "القمة كانت قوية جدا، والحوار مع روسيا هام للغاية".

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب يصف لقاءه مع بوتين بأنه كان أفضل من قمة الناتو

وأكد ترامب "تحدثت مع الرئيس بوتين حول الحرب الأهلية في سوريا، والحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، وتحدثنا عن إيران والحاجة إلى وقف جموحها النووي، فإيران الآن لديها مطامع".

وأضاف الرئيس الأمريكي "كما تحدثنا عن إسرائيل وأمن إسرائيل، والرئيس بوتين يؤيدنا أنا ونتنياهو لنصل إلى أمن وسلام دائم في إسرائيل، وإلى حل للوضع في سوريا".

وحول الأسلحة النووية قال ترامب "روسيا شدت على أيدينا فيما يخص نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية"، متابعا "تحدثنا عن تخفيف الرؤوس النووية بشكل عام، فبلدينا يملكان أكبر قوة نووية في العالم".

يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، جري في هلسنكي يوم أمس الاثنين، وخلال هذا اللقاء تحدث الرئيسان في بداية الأمر مع بعضهما البعض في صيغة ضيقة، ثم تناولا طعام الغذاء في صيغة موسعة، وأجابا بعد ذلك عن أسئلة الصحفيين، حيث أعربا عن رغبتهما في تحسين العلاقات بين دولتيهما.