ترامب يصف الاجتماع مع بوتين بأنه "نجاح كبير"

وصف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "نجاح كبير"، والذي وفقا له تحاول وسائل إعلامية غير ودية له، تشويه.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر: "لقائي مع الرئيس بوتين، كان نجاح كبير، ولكن ليس للإعلام المزيف".

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب يعتبر مدير وكالة المخابرات المركزية السابق "شخصا سيئا للغاية"

يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ، عقد في هلسنكي يوم أمس الاثنين، وخلال هذا اللقاء تحدث الرئيسان في بداية الأمر مع بعضهما البعض في صيغة ضيقة، ثم تناولا طعام الغذاء في صيغة موسعة، وأجابا بعد ذلك على أسئلة الصحفيين، حيث أعربا عن رغبتهما في تحسين العلاقات بين دولتيهما.

وأعلن ترامب أن العلاقات مع روسيا شهدت تحسنا ملحوظا بعد القمة مع بوتين، وأن المباحثات مع نظيره الروسي خلال قمة هلسنكي أمس الاثنين، شملت الحديث عن تخفيف الرؤوس النووية، والأوضاع في سوريا وإيران وإسرائيل، إضافة إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.