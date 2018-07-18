سفير روسيا في واشنطن: من الصعب على ترامب تنفيذ اتفاقياته مع بوتين في هلسنكي

قال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز، إنه سيكون من الصعب على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

موسكو —سبوتنيك. وأضاف السفير أن ترامب لن يستطيع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بسبب "المقاومة الشديدة من قبل المؤسسة السياسية ووسائل الإعلام الأمريكية".

وقال السفير للصحفيين: "يهيأ لي، أن علينا عند تقييم الآفاق، أن نكون دقيقين وحذرين للغاية، وأكرر كلمة للغاية".

"Weak," "poodle," and "stooge:" These were some of the ways European newspapers described Pres. Trump following his summit with Vladimir Putin. https://t.co/mzlMaoeHVG pic.twitter.com/Sjw01ApiDP — ABC News Politics (@ABCPolitics) July 18, 2018

وتابع: "هناك شعور بأن بعضهم (السياسيين والصحفيين الأمريكيين)، لم يسمعوا ببساطة ما قاله رئيسهم، وكيف دافع الرئيس عن المصالح الوطنية، أنا حتى الآن، عندما أتحدث معهم، أخاف قول أي شيء إيجابي عن الرئيس الأمريكي، لأن الصحفيين الأمريكيين أو السياسيين عندما يقرأون مقابلتي الصحفية، سيقولون أن روسيا تتدخل مجددا في الشؤون الداخلية ويقدمون المساعدة لدونالد ترامب، ها هو كل شيء قد تأكد، ترون ما الذي يحدث؟".

وأكد السفير: "سيكون من الصعب جدا على ترامب، نحن سنحاول مساعدة زملائنا الأمريكيين على الأقل قدر ما نستطيع".

وقال السفير: "تعلمون، أنا أرى أن من الضروري إيجاد خطة صغيرة على الأقل في المرحلة الأولى ومشاريع مشتركة ما، تسمح لنا تحريك جمود جزء كبير من التناقضات والصعوبات القائمة".