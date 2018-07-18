ظريف: "مصير سوريا يجب أن يقرره أهل البلد"

أكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، في تصريح له حول اللقاء الأخير بين الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ والأميركي ​دونالد ترامب​ في فنلندا، أن "مصير ​سوريا​ يجب أن يقرره أهل هذا البلد".

وفي مقابلة مع قناة (يورو نيوز) والتي نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" جزءا منها، قال ظريف إن "​الشعب السوري​ أظهر مثابرة كبيرة في مواجهة الضغوط الشديدة والعمليات الإرهابية وغزو المتطرفين على مدى سبع سنوات، وبالطبع أظهرت إيران وروسيا دعمهما لشعب هذا البلد"، منوها: "لقد حافظنا على حسن التنسيق والعلاقات الجيدة مع روسيا والحكومة السورية وسنواصل القيام بذلك".

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وتابع وزير الخارجية الإيراني، إن "الهدف العام للجهات الثلاثة هو محاربة الإرهاب والتطرف، أعتقد أنه إذا لم تكن مقاومة الشعب السوري موجودة لما حققنا النجاحات الأخيرة على صعيد عزل وهزيمة الجماعة الإرهابية باسم داعش"، مشيرا إلى أن "المحاولات الخفية التي تبذلها ​أميركا​ وحلفاؤها لدعم الجماعات الإرهابية في سوريا".

كما نوه ظريف إلى أنه "إذا كان ترامب، يريد الحصول على أي مصداقية من الصراع السوري، فانه لن يجني سوى دعم داعش".