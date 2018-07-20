أمريكا تسمح لمئات المهاجرين الأفارقة بالبقاء 18 شهرا

أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، أنها ستسمح لمهاجرين أفارقة بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة أخرى بموجب وضع حماية حصلوا عليه نظرا للصراعات في بلادهم.

وكشفت الإدارة الأمريكية، إنها ستسمح لنحو 500 صومالي بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا على الأقل بموجب وضع حماية حصلوا عليه في الماضي.

© AFP 2018 / Alex Edelman صحيفة: ترامب يصرح بأن أمريكا لا تحتاج مهاجرين من "الثقوب القذرة"

وأفاد بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي بأن الصوماليين الموجودين في الولايات المتحدة بموجب وضع حماية مؤقت سيتمكنون من تسجيل أسمائهم مرة أخرى لتمديد هذا الوضع حتى 17 مارس/ آذار 2020. ويحق لمن تمنحهم السلطات الأمريكية هذا الوضع العمل بصورة قانونية في الولايات المتحدة.

وجاء في البيان، "بعد مراجعة حثيثة للأوضاع في الصومال مع شركاء من وكالات مختلفة، خلصت الوزيرة كيرستشن نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي، إلى أن الصراع المسلح الدائر والأوضاع الاستثنائية والمؤقتة التي تسوغ تصنيف الصومال حاليا بوضع الحماية المؤقت مازالت قائمة"، بحسب "رويترز".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أبدت تشككا شديدا في برنامج وضع الحماية المؤقت وأعلنت نهايته بالنسبة للمهاجرين من السلفادور وهايتي وهندوراس ونيكاراجوا والسودان منذ تولي ترامب الرئاسة العام الماضي.