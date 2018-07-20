أمريكا تسمح لمئات المهاجرين الأفارقة بالبقاء 18 شهرا

وكشفت الإدارة الأمريكية، إنها ستسمح لنحو 500 صومالي بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا على الأقل بموجب وضع حماية حصلوا عليه في الماضي.
وجاء في البيان، "بعد مراجعة حثيثة للأوضاع في الصومال مع شركاء من وكالات مختلفة، خلصت الوزيرة كيرستشن نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي، إلى أن الصراع المسلح الدائر والأوضاع الاستثنائية والمؤقتة التي تسوغ تصنيف الصومال حاليا بوضع الحماية المؤقت مازالت قائمة"، بحسب "رويترز".
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أبدت تشككا شديدا في برنامج وضع الحماية المؤقت وأعلنت نهايته بالنسبة للمهاجرين من السلفادور وهايتي وهندوراس ونيكاراجوا والسودان منذ تولي ترامب الرئاسة العام الماضي.
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