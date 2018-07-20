مدير الاستخبارات الأمريكية متفاجئا: بوتين إلى واشنطن؟

تفاجأ مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيال كوتس عندما تم إبلاغه عن نية البيت الأبيض دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن الخريف المقبل.

سبوتنيك. وقال كوتس ضاحكا خلال منتدى "أسبن الأمني"، عندما قرأوا رسالة عن دعوة بوتين لزيارة واشنطن:"أعيدوا ما قلتم، لم أسمع؟، لم أسمع؟ حسنا، سيكون هناك شيء خاص".

© REUTERS / CARLOS BARRIA مدير المخابرات الأمريكية: لا أعلم ما حدث خلال اجتماع ترامب وبوتين

ووفقا للمدير فإنه لم يكن يعرف بأمر الدعوة القادمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تغريدة على "تويتر": "طلب الرئيس ترامب من جون بولتون دعوة الرئيس بوتين إلى واشنطن في الخريف، وتلك المناقشات جارية بالفعل".

وكان قد عقد لقاء بين بوتين وترامب، يوم الاثنين الماضي، في هلسنكي، وتحدث الرئيسان في بداية الأمر بشكل منفرد، ثم تناولا طعام الغداء مع وفدي البلدين، وعقدا بعد ذلك مؤتمرا صحفيا أجابا فيه عن أسئلة الصحفيين.