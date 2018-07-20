المخابرات الأمريكية تفحص كرة كأس العالم 2018 التي قدمها بوتين هدية لترامب

وقال كوتس خلال منتدى "أسبن الأمني" ردا على سؤال حول ما إذا كان يوجد جهاز تنصت في الهدية: "لدينا إمكانية فحص مثل هذه الأشياء من أجل التأكد ما إذا كان يوجد فيها شيئا ما، أنا واثق أن هذه الكرة تفحص جيدا".

© Sputnik . Sergei Guneyev بوتين وترامب يبدآن مباحثاتهما في هلسنكي

وأهدى بوتين ترامب كرة كأس العالم لكرة القدم خلال مؤتمرهم الصحفي المشترك عقب القمة في هلسنكي. ووعد الرئيس الأمريكي أن يسلمها لابنه بارون.

وأعطى الرئيس الروسي الكرة لترامب ردا على سؤاله حول من يملك الآن المبادرة في القضية السورية. وقال بوتين لترامب "الكرة الآن في ملعبك". وأهدى ترامب بدوره الرئيس الروسي قميص لاعب الهوكي ألكسندر أوفيتشكين.

وكان كوتس قد تفاجأ، في وقت سابق عندما علم عن نية البيت الأبيض دعوة بوتين إلى واشنطن في الخريف.

وعقدت أول محادثات روسية أمريكية كاملة في 16 يوليو/تموز في هلسنكي، استمرت ما يقرب من أربع ساعات. تحدث خلالها بوتين وترامب وجها لوجه، وعقدا محادثات مفتوحة ومؤتمرا صحفيا مشتركا. وصرح ترامب في وقت لاحق أنه يتطلع إلى لقاء جديد مع الرئيس الروسي.