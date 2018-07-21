وزير خارجية أمريكي يكشف عن خطأ "الناتو" الذي استفز بوتين

تحدث هنري كيسنغر، وزير خارجية أمريكا الأسبق، اليوم السبت 21 يوليو/تموز، عما أطلق عليه خطأ حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي استفز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأجرت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية حوارا مع كيسنغر في شقته الواقعة في ضاحية "مانهاتن" بمدينة نيويورك الأمريكية.

© Sputnik . Sergei Guseyev ماذا تكشف لغة الجسد بين بوتين وترامب قبل وبعد اجتماعهما

وقال كيسنغر، 95 عاما، في الحوار: "الأزمة الرئيسية بالنسبة للعلاقات الأمريكية الروسية، هو انغماس أمريكا بصورة كبيرة في قضاياها الداخلية، وترك الساحة مفتوحة للروس، ويمكن النظر لما حدث في سوريا وأوكرانيا كمثال صريح على هذا".

وتابع "لكن الأزمة الرئيسية هو أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) افترض خطأ في السنوات التي سبقت ضم بوتين لشبه جزيرة القرم، أنه سيتبنى النظام الغربي القائم على القواعد".

ومضى "اخطأ الناتو في قراءة الحنين العميق لروسيا للمناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها سابقا خاصة في منطقة أوراسيا، وسير الناتو بنظام القواعد في تلك المنطقة، جعل روسيا تشعر بأن هذا تحديا صريحا لهويتها، ما استفز بوتين شخصيا".

وتحدث كيسنغر عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلا:

لا أريد التحدث كثيرا عن ترامب، لأنه في مرحلة ما يجب أن يكون الحديث عنه أكثر تماسكا، لأني أعتقد أنه سيكون أحد تلك الشخصيات في التاريخ، التي تظهر من وقت لآخر في نهاية الحقبة التاريخية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يعي ذلك أو يفكر في ذلك أصلا.