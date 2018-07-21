الدبابات الإسرائيلية تقصف موقعا لـ"حماس" شمال غزة ردا على محاولة تسلل للسياج الأمني

أعلن الجيش الإسرائيلي قصف موقعا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" شمال قطاع غزة؛ ردا على محاولة تسلل للسياج الأمني، بعد ساعات من إعلان اتفاق هدنة بين الجانبين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أردعي في بيان عبر "تويتر" اليوم السبت "قصفت دبابات الجيش موقعا لحماس شمال قطاع غزة؛ ردا على تسلل عدد من المشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني".

وأضاف أدرعي "عاد المشتبه فيهم إلى داخل قطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قصف عشرات الأهداف في قطاع غزة، أمس الجمعة، بعد إعلانه مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات جنوبي القطاع.

After blockading Gaza for 11yrs & ordering their snipers to shoot and kill over 130 Palestinian demonstrators, medics, & press — Israel invades Gaza to “retaliate” when Palestinians shoot back. In what universe can this be justified or even make sense? https://t.co/RQAgWQLQkm — James J. Zogby (@jjz1600) July 21, 2018

وكان المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم قال لوكالة "سبوتنيك" أمس إن "الجهود المصرية والدولية كفلت العودة إلى حالة من الهدوء بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية".

وأكدت صحيفتا "هآرتس" و"جيروزاليم بوست" الإسرائيليتان اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، بعد سلسلة من القصف المتبادل.

وكانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت مساء الجمعة غارات على قطاع غزة أدت لمقتل 3 فلسطينيين، فيما قتل رابع برصاص القوات الإسرائيلية شرقي غزة، وأصيب 120 فلسطينيا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأطلق الفلسطينيون بدورهم ثلاثة صواريخ على إسرائيل، جرى اعتراض اثنين منها بواسطة نظام الدفاع الصاروخي للقبة الحديدية.