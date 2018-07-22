جنرال أمريكي: جيش كوريا الشمالية خفض عدد المناورات الميدانية مؤخرا

أعلن قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الجنرال فنسنت بروكس، اليوم الأحد 22 يوليو/تموز، أن جيش كوريا الشمالية خفض في ألأوانه الأخيرة عدد المناورات الميدانية، مشيرا إلى أن ذلك قد يعزي لنقص الوقود للمعدات العسكرية، أو للاتفاقات السياسية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بروكس في منتدى آسبين بولاية كولورادو: "نحن نشهد بعض التغييرات فيما يتعلق بالوقت الذي يقضيه جيش كوريا الشمالية في الميدان"، وقد يعزي ذلك لنقص الوقود في كوريا الشمالية، أو يمكن ربط ذلك بالجهود الدبلوماسية على أعلى مستوى".

© AFP 2018 / ED JONES جنرال أمريكي: كوريا الشمالية تواصل إنتاجها للمواد النووية

من الصعب تحديد أسباب ذلك، إلا أن انخفاض معين في التدريب على الاستعداد القتالي موجود، ومع ذلك ما زالوا يجرون تدريبات وتمارين".

ونوه الجنرال أيضا، إلى أن جيش كوريا الشمالية يشارك بانتظام في العمل الزراعي، مما يترك بصماته على جدول التدريب، مؤكدا في نفس الوقت، أن بوينغ يانغ، لم تجر أي تجارب نووية وصاروخية منذ العام الماضي، وختم بهذا الصدد قوله: "هناك بعض النشاط في هذا المجال، (الأسلحة النووية)، لم تزول. لكن أهداف وغايات هذه الإجراءات مختلفة الآن".

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في سنغافورة، وصف بالتاريخي، وأعلن ترامب عقب القمة، توقيع وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.

من جانبه وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع ترامب بـ "الانطلاقة الجديدة" في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".