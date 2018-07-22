ترامب يتابع عن كثب مستجدات حادث متجر لوس أنجلوس

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه يتابع عن كثب، الموقف الذي ربما يتضمن احتجاز رهائن بإحدى متاجر سلسلة "تريد جو" في لوس أنجلوس.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر: "أتابع عن كثب هذا الموقف الذي ربما يتضمن احتجاز رهائن في لوس أنجلوس"، مشير إلى أن المشتبه به تحصن، وشرطة لوس أنجلوس تعمل جنباً إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية".

Watching Los Angeles possible hostage situation very closely. Active barricaded suspect. L.A.P.D. working with Federal Law Enforcement. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2018

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يذكر أن السلطات الأمريكية، اليوم الأحد 22 يوليو/تموز، أن الشرطة في مدينة لوس أنجلوس اعتقلت رجلا احتجز رهائن وتحصن داخل أحد متاجر سلسلة تريدر غو، يوم أمس السبت، منهية بذلك مواجهة استمرت ثلاث ساعات وأسفرت عن مقتل امرأة في المتجر.

وكانت الشرطة تطارد هذا الرجل بعد الاشتباه بأنه أطلق النار على جدته وعلى امرأة أخرى في منطقة منفصلة من المدينة وقد تحطمت سيارته خارج المتجر حيث تبادل إطلاق النار مع الشرطة. وقال إريك جارسيتي رئيس البلدية والشرطة في مؤتمر صحفي إن الرجل أصيب بالرصاص في ذراعه، بحسب رويترز.