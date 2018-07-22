بعد تحول مشكلة الهجرة إلى إسبانيا... إنقاذ أكثر من 300 مهاجر في يوم واحد

قالت خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا إن خفر السواحل الإسباني أنقذ اليوم الأحد 22 يوليو/تموز 312 مهاجرا في مضيق جبل طارق وفي بحر البوران من 15 زورقا.

وبحسب "رويترز" أضافت خدمة الإنقاذ في تغريدة على موقع "تويتر" أنه تم نقل 122 من هؤلاء المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر إلى ميناء طريفة بجنوب أسبانيا في الساعة 11.05 بالتوقيت المحلي.

© REUTERS / Stringer إسبانيا قد تصبح حلقة الهجرة الأضعف في الاتحاد الأوروبي

ولم تحدد خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو أعمارهم.

وبعد تغيير إيطاليا سياستها بالنسبة للهجرة وإعلانها العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، أصبحت إسبانيا نقطة الدخول الرئيسية الجديدة لطالبي اللجوء الفارين من أفريقيا، وهو تدفق يخشى مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أن يفاقم التوترات السياسية في جميع أنحاء المنطقة بسبب الهجرة.

وأدت السياسات التي تتبعها الدول الأوروبية المستقبلة للاجئين الأفارقة إلى تحول إسبانيا لنقطة الدخول الرئيسية الجديدة لطالبي اللجوء الفارين من أفريقيا، ويخشى مسؤولون من تفاقم أزمة جديدة مركزها جنوب غرب أوروبا.

وبحسب "رويترز"، فقد وصل نحو 19 ألف طالب لجوء لإسبانيا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام وهو ما يعادل تقريبا عدد من وصلوا إليها في 2017 بأكملها.