سيناتور أمريكي يحذر: مدير الاستخبارات السابق يمكن أن يفشي أسرار البلاد

قال السيناتور الأمريكي راند بول، إنه يشتبه في احتمال أن يقوم رئيس وكالة المخابرات المركزية السابق، جون برينان، بالكشف عن معلومات سرية لتحقيق مكاسب مالية.

موسكو — سبوتنيك. وكتب السيناتور الأمريكي على موقع "تويتر" اليوم الاثنين: "هل ينتفع جون برينان ماديا من إطلاعه على مواد سرية، هل يجني ملايين الدولارات من هجماته على ترامب، مفشيا الأسرار لمقدمي البرامج في وسائل الإعلام؟".

© AP Photo / Susan Walsh سيناتور أمريكي يدعو بلاده لتغيير سياستها التي لم تنتج سوى الأسوء

وأضاف بول بأنه سيطلب من الرئيس دونالد ترامب أن يحرم بول من الاطلاع على المستندات السرية.

وذكرت تقارير، في وقت سابق، أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، الجمهوري بوب غودلات، ينوي استدعاء برينان للإدلاء بشهادته من أجل تحديد درجة انحيازه نحو المرشح الرئاسي والآن رئيس الدولة دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أثارت تصريحات لترامب بأنه يثق في كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمخابرات الأمريكية، انتقادات حادة داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب بأنه لا يرى دليلا على تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، مما جعل بعض الديمقراطيين يصفون سلوك ترامب بأنه مظهر من مظاهر الضعف أو الجنون، في حين وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق في إدارة باراك أوباما جون برينان، كلمة الرئيس بأنها خيانة عظمى.