الأمم المتحدة مستعدة لدعم مهمة روسيا وفرنسا الإنسانية بالغوطة الشرقية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، أنه مستعد لتقديم الدعم لضمان نجاح عملية تقديم المساعدات الإنسانية من قبل فرنسا وروسيا للغوطه الشرقية في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء على الحساب الرسمي للمكتب على موقع "تويتر": "يرحب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالمبادرة الفرنسية — الروسية الأخيرة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الغوطه الشرقية". وأضاف أن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على استعداد لتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح هذه العملية الإنسانية الهامة".

© Sputnik . مساعدات إنسانية روسية فرنسية قريبا إلى الغوطة الشرقية في إطار مشروع مشترك

وفي وقت سابق، أصدرت روسيا وفرنسا بيانا مشتركا أعلنتا فيه عن نية البلدين في إطار مشروع مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان الغوطه الشرقية.

وتتكون هذه المساعدة من منتجات طبية ضرورية لـ 500 شخص مصاب بجروح خطيرة ، وأدوية ضرورية لعلاج 15000 إصابة طفيفة.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية، نقلت أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية من فرنسا إلى سوريا.

وقالت الوزارة، إنه سيتم نقل هذه الأدوية والمواد الضرورية، بمساعدة المركز الروسي للمصالحة في الجمهورية العربية السورية وممثلي الهلال الأحمر العربي السوري، إلى السكان المدنيين: "في الغوطه الشرقية، الذين ما زالوا بحاجة إلى المساعدة، خاصةً في مجال الرعاية الطبية الطارئة في المستشفيات، التي يديرها الهلال الأحمر العربي السوري".

يذُكر أن الحراسة ستنفذ وفقا لقواعد الأمم المتحدة، بدعم من روسيا ووفقا للقانون الإنساني الدولي.