الخارجية الإيرانية: لن نشارك في مفاوضات مع أمريكا تحت التهديد

قال المتحدت باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن طهران لن تشارك في مفاوضات مع أمريكا تحت التهديد.

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب يناقش موضوع إيران مع رئيس المفوضية الأوروبية

وأضاف قاسمي، اليوم الأربعاء: "على أمريكا أن تنسى إلى الأبد فكرة التفاوض من جانب واحد، بينما يكون الطرف الآخر تحت التهديد"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، يوم السبت 21 يوليو، إن التفاوض مع أمريكا يعتبر خطأ فادحا، لافتا إلى أنها غير جديرة بالثقة.

وذكر خامنئي، في اجتماع مع مسؤولين بوزارة الخارجية، لا يمكن الاعتماد على كلمة وحتى توقيع الأمريكيين لذلك فإن المفاوضات مع أمريكا غير مجدية، مضيفا أن المفاوضات مع واشنطن ستكون خطأ فادحا.

وتصاعدة حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو/ أيار الماضي.

ورغم انسحاب أمريكا إلا أن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي منذ عام 2015 أعلنت أنها ملتزمة ببنوده.