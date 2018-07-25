واشنطن تعلن أن اللقاء القادم بين ترامب وبوتين يعقد عام 2019

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، أن اللقاء القادم بين الرئيسين الأمريكي والروسي يعقد عام 2019 بعد انتهاء التحقيق بما يعرف بـ"التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض: "الرئيس يعتبر أن اللقاء الثنائي مع الرئيس بوتين يجب أن يعقد بعد انتهاء ما يعرف بـ"تعقب الساحرات"، لذلك اتفقنا أن ذلك سيحصل بعد اليوم الأول من العام 2019".

© Sputnik . Sergei Guseyev ترامب: وجدنا مع بوتين لغة مشتركة والعمل جار على عقد لقاء ثان

يذكر أن اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي 16 يوليو/تموز الجاري.

وعقب القمة أبدى الرئيسان اهتماما بتحسين العلاقات بين البلدين، وأثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة، واتهمه عدد من المعارضين السياسيين بخيانة المصالح الوطنية.

هذا وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ "تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر. وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس. ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.