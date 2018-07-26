ماتفيينكو: الوضع السياسي في أمريكا يبطئ إقامة الاتصالات بين البرلمانيين للبلدين

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، أن الوضع السياسي في الولايات المتحدة يبطئ إقامة الاتصالات بين البرلمانيين الروس والأمريكيين.

© AP Photo / وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن وصول القراصنة الروس لمواقع إلكترونية لشركات الطاقة في أمريكا

موسكو — سبوتنيك . وقالت ماتفيينكو للصحفيين: "بالفعل، في بداية آب/أغسطس هناك خطط أن يزور سيناتور أمريكي أو أكثر روسيا. وإذا كان لدي الوقت سيسرني أن ألتقي معهم، إذا كنت في موسكو".

وأشارت ماتفيينكو إلى أن الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، وانتخابات الكونغرس الأمريكي المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر يبطئان إقامة الاتصالات بين البرلمانيين الروسيين والأمريكيين.

وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ"التدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر. وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس. ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض اليوم الأربعاء: "الرئيس يعتبر أن اللقاء الثنائي مع الرئيس بوتين يجب أن يعقد بعد انتهاء ما يعرف بـ"تعقب الساحرات"، لذلك اتفقنا أن ذلك سيحصل بعد اليوم الأول من العام 2019".