النمسا تدعو لتجنب الحرب التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الخميس، أنه من الضروري منع النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فيينا — سبوتنيك. وقال كورتس في تغريدة له على موقع تويتر، معلقا على المفاوضات التي جرت بين رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "المهمة الرئيسية هي منع حدوث نزاع تجاري مع الولايات المتحدة. إن الشراكة الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مهمة للنمو الاقتصادي والاستقرار في العالم. من الجيد أن يعمل يونكر مع ترامب لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك تعزيز التجارة الحرة والنزيهة".

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وشدد كورتس على أن صادرات النمسا توفر نصف الوظائف، وختم كلامه قائلا "أنا أؤيد يونكر في مسعاه".

وكان يونكر قد أجرى مفاوضات في واشنطن مع ترامب، توصل خلالها الطرفان إلى اتفاقات حول إنشاء مجموعة عمل لحل النزاعات التجارية، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتصفير متبادل للرسوم، كما وافق الاتحاد الأوروبي على استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في المستقبل.



