الشرطة الإثيوبية: مدير مشروع "سد النهضة" مات بالرصاص

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الخميس، أن مدير مشروع "سد النهضة"، الذي عثر على جثته في سيارته، قد مات مقتولا بالرصاص.

© AP Photo / Elias Asmare صحيفة: العثور على مدير سد النهضة الإثيوبي ميتا في سيارته

وقال زينو جمال، رئيس الشرطة الاتحادية الإثيوبية للصحفيين، "تأكدنا من أن المهندس سيميجني بيكيلي مات مقتولا بالرصاص"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وكانت صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية قد أفادت، اليوم، بأنه تم العثور على مدير مشروع سد النهضة ميتا في سيارته.

وذكرت الصحيفة أنه وجد ميتا، بينما محرك سيارته لا يزال يعمل، في الوقت الذي وصلت فيه الشرطة إلى الموقع.

وتبنى إثيوبيا "سد النهضة" على نهر النيل، بينما تعتبره مصر يؤثر في حصتها المائية السنوية، وهو ما تنفيه أديس أبابا تماما.