مئات المهاجرين يقتحمون السور الحديدي لـ"جيب سبتة"

اقتحم مئات المهاجرين السور الحدودي بين المغرب وجيب سبتة، الخاضع لسيطرة إسبانيا، مستخدمين مناشير ومقصات لقطع الأسلاك.

© Sputnik . Argiris Mantikos/Eurokinissi اقتحام مهاجرين أفارقة للسور الحدودي إلى جيب سبتة الإسباني

ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الخميس، إن نحو 800 مهاجر حاولوا اقتحام الحاجز الحدودي شديد التحصين لـ"جيب سبتة"، في وقت الفجر ومنعوا الشرطة الإسبانية من التدخل بعدما ألقوا عليها الجير الحي ومواد مشتعلة.

وأصبحت قضية المهاجرين ضمن الأولويات السياسية في إسبانيا بعد تولي رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث، السلطة في يونيو/ حزيران.

ووافق سانتشيث بعد توليه السلطة بقليل على استقبال أكثر من 600 مهاجر كانوا على متن سفينة تابعة لمنظمة خيرية رفضت إيطاليا ومالطا استقبالهم.

وتزايدت معدلات الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا منذ أكثر من عام.

وزادت أعداد الوافدين عبر البحر بشكل كبير، خلال الأسابيع الماضية، مع تحسن الطقس مما وضع ضغوطا على الخدمات في بلدات واقعة جنوبي إسبانيا.