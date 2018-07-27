قائد الحرس الثوري الإيراني: "تهديدات الأعداء فارغة وواهية"

رد القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، اليوم الجمعة 27 يوليو/تموز، على التهديدات العسكرية التي توجهها بعض الدول ضد إيران في الفترة الأخيرة، واصفــا إيـــاها "بالـفارغة والواهية".

وبحسب وكالة أنباء فارس، قال اللواء جعفري في كلمة ألقاها في تجمع طلابي ضمن إشارته إلى أداء الحرس الثوري خلال السنوات الماضية، إن الحرس الثوري كان حتى قبل عشر سنوات الماضية لديه توجهات أمنية وعسكرية، ولكن من خلال الإجراء الذي اتخذه قائد الثورة الإيرانية، فإن الحرس الثوري اقتحم أيضا مجالات الحرب الناعمة والغزو الثقافي".

© AFP 2018 / Ebrahim Noroozi قائد البحرية الإيراني: انتقال النفط من مضيق هرمز يعتمد على تأمين الأمن من طرف إيران فقط

وأكد القائد العام للحرس الثوري: "إن التهديدات العسكرية الأجنبية التي يطلقها الأعداء ليست جدية للغاية، ولدينا القدرة على التصدي لها، لكن نقاط الضعف والتهديدات الداخلية أكثر جدية".

وأضاف اللواء جعفري: "إن التهديدات العسكرية لأعداء الجمهورية الإيرانية فارغة وواهية، لقد مرت أربعة عقود على انتصار الثورة الإيرانية، ووصلت تهديدات وحظر الأعداء ذروتها، والتهديد الوحيد الذي يمكنهم تنفيذه عمليا هو التهديد العسكري، لأنهم إذا أرادوا القيام به، فسيكلفهم ثمنا باهضا جدا، وسيربك حربهم الناعمة أيضا".

واختتم القائد العام للحرس الثوري: "في السنوات الأخيرة فإنه حتى التهديدات الأمنية مثل فتنة العام 2013، خطط لها الأعداء الأجانب، لكنها باءت بالفشل".